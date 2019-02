Trainer Olde Riekerink: "Voor de ploeg is dit waardeloos, er heerst een grafstemming"

"Ik ben helemaal gek in mijn kop. Heb hier echt geen woorden voor", seit Vlap.

Hy hie net tocht dat PSV noch op likense hichte komme soe. "We hebben de wedsrtijd volledig op slot. We staan geweldig te verdedigen. We winnen veel duels achterin. Maar dan pompen ze de bal naar voren, en via de kluts gaat hij er in. Ja, dat is het geluk van de koploper."

Pierie is "niet tevreden"

Fantefoaren soe er tekene ha foar in punt tsjin koprinner PSV, mar nei ôfrin fan de wedstriid is Kik Pierie "niet tevreden". "Dat lijkt me logisch toch?"