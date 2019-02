LDODK stevich op tredde plak nei romme winst tsjin leechfleaner KCC

KCC wurdt traint troch Erik Wolsink. Dy is ferline jier by LDODK op non-aktyf set. Henk Jan Mulder stiet no oan it roer by LDODK.

Yn de earste helte gong it net altyd like soepel foar LDODK. Fan 4-5 achter kaam de ploech knap op 13-8 foar, mar flak foar it skoft waard it wer 13-11. Marjolijn Kroon sette de rêststân 14-11 op it boerd.

Yn de twadde helte liet LDODK der gjin twifel oer bestean wa't de bettere ploech hat op dit stuit. Yn in mum fan tiid waarden de gasten út Súd Hollân op in ferskil fan njoggen goals set (21-12) en dat ferskil bleaun oant de ein ta stean.

By LDODK skoarden Friso Boode en Erwin Zwart 7 kear. Topskoarder fan de wedstryd waard Stefan Dekkers fan KCC mei 9 treffers.

De kommende twa duels wachtet LDODK in pittich programma: oare wike út tsjin KZ, in wike letter yn Sassenheim tsjin regearjend lânskampioen TOP.