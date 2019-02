PSV komt yn lêste sekonden op likense hichte mei striidber Hearrenfean

Yn de tredde minút wie it Hearrenfean dat de skoare iepene. Mitchell van Bergen dribbele oer rjochts nei binnen en loste in skot. Trochdat de bal oanrekke waard troch in PSV-ferdigener koe keeper Zoet net by de bal en wie it 1-0. Tweintich minuten letter solearde Michel Vlap fan links ôf de 16-meter yn, hy bleaun koel en pleatste de bal yn de fiere hoeke. It wie 2-0.

Hearrenfean waard noch in oantal kear gefaarlik en ek PSV kwam der in pear kear trochhinne, mar dy ploech kaam net fierder as ballen op de latte en de peal. Foar de rêst blean it dus 2-0 yn it Abe Lenstra Stadion.

PSV gefaarlik

Koart nei rêst tocht PSV de 2-1 te meitsjen, mar âld-Hearrenfean spiler Denzel Dumfries stie bûtenpsul doe't er de bal achter doelman Warner Hahn skeat.

Yn de 58e minuut wie it wol raak. Yuki Kobayashi, dy't krekt foar rest yn it fjild kommen wie foar Schaars, feroarsake in frije trap. Gaston Pereiro fersulvere dy.