De man fan it lêste doelpunt hie nei 'gezapige wedstrijd' in lykspul ferwachte

De Fryske derby is net samar in wedstriid, seit Streutker. "Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Het leeft hier, absoluut."

ONS Snits leaude der lang yn

Yn de earste helte wie ONS de boppelizzende partij, ek al wist Harkemase Boys as iennige te skoaren. "We bleven er lang in geloven", seit Curty Gonzales fan ONS. "Het is heel zuur dat je het in de laatste seconden verliest."

"In de laaste minuten krijgen zij een penalty mee. Dan verwacht je niet meer dat hij valt. En dan valt hij tocht. Ja, dat is gewoon kut."