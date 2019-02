Bûtenpost giet hurd ûnderút op besite by Excelsior '31

Yn de earste minuten wie it foaral Excelsior dat druk nei foaren sette. Hoewol't de ferdigeners fan Bûtenpost dêr goed mei om gongen, kaam de thúsploech yn de 20ste minút dochs op foarsprong, doe't Boy Boeloerditi in foarset binnenkopte. Hoewol't Bûtenpost dêrnei faker op de helte fan de tsjinstanner kaam, waarden sy net echt gefaarlik. By de rêst stie it 1-0.

Al gau nei it begjin fan de twadde helte wie it opnij Boeloerditi dy't skoarde út in rebound. Bûtenpost besocht noch wol om de oanslutingstreffer te meitsjen, mar fjirder as in skot op de latte fan Rob Dijkstra kamen de Blaukes net. Yn de 82ste minút sette Hielke Penterman troch in penalty de einstân fan 3-0 op it skoareboerd.