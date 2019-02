Harkemase Boys wint Fryske derby nei twa doelpunten yn blessueretiid

Yn de earste helte kaam Harkemase Boys nei 19 minuten op foarsprong, troch in doelpunt fan oanfierder Henny Bouius. Dy skeat fan grutte ôfstân de bal yn de krusing. Oant de 93'ste minút bleaun it it iennige doe;punt fan de wedstriid.

It wie bepaald gjin sprankeljende striid. It wie gjin wedstriid dy't fanwege de spanning de annalen yn gean soe. Oant djip yn de blessueretiid, doe't ONS in penalty krige. Yume Ramos scoarde sa de lykmakker foar ONS. Snits krige wjukken, Mar Harkemase Boys profitearren. Ferdigener Jens Jurn Streutker fan de Harkemase Boys makke der yn de lêste sekonden fan de wedstriid noch 2-1 fan.