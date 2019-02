Teäterspektakel Titus giet mooglik ek nei Nijmegen

It stik fertelt it ferhaal fan Titus Brandsma. De ferneamde pater is benammen bekend wurden fan syn rol yn it ferset. Titus Brandsma is ien fan de inisjatyfnimmers fan de bou fan de Bonifatiuskapel. De opfierings yn Dokkum yn dy Bonifatiuskapel binne fan 31 maaie oant 10 juny.

It stik is meartalich mei 80 prosint Nederlânsk en 20 prosint Frysk. Oan it stik dogge fiif profesjonele akteurs mei en de rest amateurs. Theun Plantinga spilet de âldere Titus. Regisseur Bruun Kuijt seach sneon al in pear bern mei wa't er wol út de fuotten kin.