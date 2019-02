Doarpskrante Sint-Nyk besiket mei donaasjes holle boppe wetter te hâlden

Nota is op syk nei donateurs dy't alle jierren in bydrage leverje wolle. Om dy bydrages op te heljen stean op ferskate plakken yn it doarp molkbussen om donateursbriefkes yn te goaien. Oant no ta is der sa'n 10.000 euro ophelle en dêr moat noch yn alle gefallen 5000 by. Nota hat der alle betrouwen yn dat dat slagje sil.

"De Zakenman is hiel populêr. Minsken meie it graach lêze omdat it allegearre posityf nijs is. We dogge neat oan polityk of rûzje yn it doarp, mar allinnich de ferhalen fan gewoane minsken."