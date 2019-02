HEA! Sjong mei yn Poppenwier!

Wytse Hospes fan Tersoal is syn hiele libben al sljocht op sjongen en muzyk. Yn it deistich libben is er monteur, mar hy wurket nei syn pensjoen ta en wurket noch mar twa dagen yn de wike. Wytse is in aktive man, en om de frije tiid te foljen betocht er sjongmiddeis foar elkenien dy't sjonge wol.