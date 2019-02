Cambuurtrainer René Hake: "Ik sta hier met een heel slecht gevoel:

Nei fjouwer minúten gie it al mis. "Ik weet niet wat er precies verkeerd ging, maar het waren meerdere slechte ballen achter elkaar", seit middenfjilder Robbert Schilder.

De bal gie nei Kevin Jansen. Hy ferlear hi'm en doe lei it oan de rjochterkant hielendal iepen. "Als je centraal op het bal verspeelt, ligt het inderdaad open. Dan loop je de hele wedstrijd achter dat moment aan."

"De rest van de wedstrijd hadden we niet veel te vrezen. Het werd alleen gevaarlijk als wij makkelijk de bal verloren en het lag open. Maar wij hadden het grootste deel van de wedstrijd de bal. Het lukte ons alleen niet om het voorin te creëren."

Net in soad kânsen

It like in wedstriid mei net in soad kânsen. "We kwamen er niet echt doorheen. Dat is frustrerend. Maar zolang het 1-0 blijft en je redelijk veel de bal hebt en veel op hun helft kunt komen, weet je ook dat 'ie maar één of twee keer goed hoeft te vallen. Dan ga je alweer met een heel ander gevoel naar huis."