Omrop TIP: dreamen dy't it paad wize

De Muze

Foar 'De Muze' folget Tom Tieman de jonge Fryske keunstner Alle de Jong. Under in besite oan it Centraal Museum moetet er in jonge frou yn wa't er syn muze werkent. As Alle har oansprekke wol, ferdwynt se en bliuwt er efter mei neat oars as in faach oantinken fan in momint. Oerweldige troch de moeting, begjint de keunstner in syktocht nei syn muze. Hy is fan miening dat er sûnder syn muze net mear trochwurkje kin. In visuele oade oan it tafallige syktocht, mar wêrom dy syktocht? Is it in foarm fan romantyske dwaas of skûlet der mear efter?