Festival Eilân op Skylge nei pear dagen útferkocht

Jong en út de grutte stêd

Organisator Daniël van Drunen hie net ferwachte dat it festival al nei oardel dei útferkocht reitsje soe. "Dat hadden we ins onze stoutste dromen niet verwacht." Lytsskalige muzykfestivals dy't mear dagen duorje, binne wol in trent en dat kin de reden wêze, tinkt er. Mear as trijekwart fan de besikers is tusken de 16 en 34 jier en komt út de gruttere stêden.

Noch gjin fergunning

De fergunning fan it festival is noch net regele. "Daar zijn de protocollen helaas noch niet op ingesteld." Mar Van Drunen tinkt dat it wol klear komt,. Hy sjocht in konstruktive hâlding by de gemeente, plysje en de Provinsje Fryslân. It is ek wol in bytsje in gok, seit er. Der komt ek noch in petear mei de omwenners en de ûndernimmers. Dat oerlis is begjin april.