UNIS Flyers yn eigen hûs ûnderút tsjin Hijs Hokij

Yn de earste perioade kamen de Flyers gau op foarsprong troch in goal fan Ronald Wurm, mar tsien minuten letter makke Hijs Hokij gelyk. Yn de twadde perioade kaam Den Haag op foarsprong, mar wie it Jasper Nordemann dy't lyk makke.

Yn de tredde perioade wiene de besikers in stik sterker as de Flyers en kamen sy ta in 2-5 foarsprong. Adam Bezak die foar de Feansters noch wol wat werom troch de 3-5 te meitsjen, mar it wie net genôch om werom yn de wedstriid te kommen. Uteinlik waard it noch 3-6.