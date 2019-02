Histoaryske personaazjes komme ta libben yn Museum Heerenveen

It idee foar Night At The Museum kaam fan twaddejiers Leisure-studint Nina Hogeveen. Se rint staazje by Museum Heerenveen en mocht in evenemint betinke. Op it ynternet seach se in reklame foar Night At The Museum en doe wist se dat se dat sels ek organisearje woe.

It wie foar har in hiele put om tsien personaazjes te betinken en frijwilligers te finen dy't dy wol spylje woene. En boppedat de goede klean te finen.

De prûk fan Abe Lenstra

Benammen de prûk fan Abe Lenstra wie in hiele toer. In kleanferhierbedriuw yn Rotterdam hie der wol ien, mar dat soe mear as 100 euro kostje om dy op It Hearrenfean te bringen. Uteinlik brocht in karnavalsprûk fan de Action de oplossing. Yn bytsje byknippe en de kúf wie krekt dy fan de âld-fuotballer.