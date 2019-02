Gemeente Harns wol mienskiplike oplossing foar konflikt oer Spaansen-terrein

Spaansen hie yn petearen mei de gemeente witte litten mei in grutte claim te kommen at de partijen it net ûnderling iens wurde. De wethâlder hopet dat der de kommende moannen noch in akkoart komt. Dy tiid moat der wêze, seit Schoute.

Mar wêrom binne se der noch net útkommen? "In de tussenliggende periode zijn er veranderingen aangebracht aan het Spaansen-terrein. Er zijn panden afgebroken, er is grond verkocht, er is een huis gekocht. Aangezien de gemeente Harlingen de grond niet kan terugleveren in de oorspronkelijke staat, heeft Spaansen recht op een ongedaanmakingsvergoeding", leit Schoute út.

Fjouwer moanne

Troch it kassaasjefersyk fan de gemeente hat Spaansen sa'n fjouwer moannen de tiid om yn ferwar te kommen. "Wij gaan in cassatie om onze positie veilig te stellen. Wij hebben wel bij Spaansen aangegeven dat we niet zullen eisen dat zij direct in verweer moeten. Dan hebben we namelijk nog een maand of vier om er uit te komen en kan de gemeente het cassatieberoep nog intrekken."