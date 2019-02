Geert Jelle de Vries: "Der is totaal gjin betrouwen rjochting elkoar"

Der is net allinnich sportive malêze, ek bestjoerlik rommelet it wer. Of noch hieltyd. Alle jierren is der in miljoenetekoart en de ûnfrede is grut. Wa moat de nije direkteur wurde? It liket net it meast ideale momint om yn te stappen.

Geert Jelle de Vries syn namme is ek al ris neamd as opfolger fan Luuc Eisenga. "Se hawwe my net benadere. Myn namme is fallen by de Ried fan Kommissarissen. Dêr waard posityf op reagearre. Dêr is it by bleaun."

Cees Roozemond

Op it stuit is Cees Roozemond de grutte man by Hearrenfean. Hy is de tydlik ferfanger fan Eisenga. Eisenga tinkt dat er Hearrenfean troch de foardoar ferlitte kin. Verbeek is it dêr net hielendal mei iens: "Als je een operationeel verlies hebt van 5 à 6 miljoen dit seizoen, dan ben je daar als algemeen directeur verantwoordelijk voor. Als je kijkt naar de leegloop van supporters en sponsoren... Dat is onder zijn leiding niet veranderd."

De Vries fynt it net sa nuver dat Roozemond no op de funksje fan bestjoerder by Hearrenfean sit. "Dat hy no op dy stoel sit, is hiel logysk. It feit dat hy it foarkommen docht dat er sitten bliuwe sil, is foar my lykwols ûnbegryplik", seit De Vries.