'Haadpriis' fan fyftjin miljoen feestlik oerlange yn Holwert

De kearn fan it projekt is it trochstekken fan de seedyk oan de eastkant fan de Holwerter Pier, sadat flakby it doarp in nije mar ûntstiet, mei heech en leech wetter. Troch dizze opset wurdt de natuer fan it Waad binnen de seedyk helle. Wichtich foar de natuer en de fûgels, en foar Nederlân unyk. It doarp Holwert rekkenet der op dat Holwert-oan-See net allinnich mear fûgels en fisk, mar ek mear toeristen opsmite sil. It doel is dat de skeppe op syn lêst yn 2021, 2022 de grûn yn giet. Faze ien soe foar 2025 oplevere wurde moatte.

"Oer it deade punt hinne"

De inisjatyfgroep wurket fanút in eigen projektburo oan de Seewei fierder oan de plannen. Holwert-oan-See is noch drok dwaande mei ferskate oare mooglike jildsjitters foar it ûntbrekkende diel fan de begrutting. "Dizze sjek hat ús echt oer it deade punt hinne holpen", seit Marco Verbeek. "Sûnt dat bekend waard, stiet de telefoan net ien dei stil. Holwert-oan-See is wer folop yn beweging. De Holwerters leauwe deryn en wy ek."