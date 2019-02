Geert Jelle de Vries yn byld as nije direkteur SC Hearrenfean

"Ik wit dat myn namme fallen is by de Ried fan Kommissarissen", sa seit De Vries freedtemiddei oan tafel yn Fryslân Hjoed. "Dêr is posityf op reagearre, mar dêr is it foarearst by bleaun." De Vries fernuveret him oer de situaasje by de sportklup. "Ik tink net dat der in listje is. Ik krij it idee dat de tiid fierder giet, en dat der gjin proseduere rint by de Ried fan Kommissarissen."

Op 30 april 1995 makke Geert Jelle de Vries syn debút yn de earedifyzje yn de wedstriid tsjin Sparta. Nei twa seizoenen by Hearrenfean, dêr't hy amper oan spyljen takaam, makke hy yn de simmer fan 1996 de oerstap nei SC Cambuur. Yn Ljouwert hat hy noch seis seizoenen fuotballe, wêrfan twa seizoenen yn de earedifyzje. Op it stuit wurket er as makelder.

Gertjan Verbeek in opsje?

Ek de namme fan Gertjan Verbeek soe rûnsjonge by de klup as algemien direkteur. Verbeek seit dêroer: "Daar kan ik nu geen antwoord op geven, want ik ken de ins en outs niet bij de club. Maar als je de verhalen hoort, staat Heerenveen er niet goed voor. Het is de vraag of je dan wel moet instappen. Ik heb dat eerder bij FC Twente gedaan, en dat is me niet goed bevallen.

Verbeek waard ôfrûne seizoen healwei it jier trainer by FC Twente, helle net in soad punten, en waard foar de ein fan it seizoen alwer ûntslein. De klup út Enschede degradearre úteinlik út de earedifyzje.