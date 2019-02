Minder minsken mei in bystânsútkearing yn Ljouwert

De gemeente Ljouwert wol de kommende twa jier it tal minsken mei in bystânsútkearing werombringe nei 5.050. Om dat foarinoar te krijen, wol de gemeente de kommende twa jier mei elkenien om tafel dy't in bystânsútkearing krijt. Se wolle de minsken helpe oan in baan, ûnderwiis, in eigen bedriuwke of wat oars.