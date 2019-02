Harns yn kassaasje tsjin fonnis Spaansenterrein

It begûn allegear mei de ferkeap fan de grûn yn 2010. De gemeente betelle der doetiids 8,5 miljoen euro foar oan Spaansen. Dat bedrach waard splitst yn twaen: earst betelle de gemeente 6,5 miljoen euro. Letter soe de gemeente noch 2 miljoen euro oermeitsje, mei as betingst dat it bedriuw op in oar plak yn Harns útwreidzje soe.

De gemeenteried fûn dat der mooglik sprake wie fan 'ongeoorloofde staatssteun'. Doe't by in taksaasje bliken die dat de grûn folle minder wurdich wie as tocht, stapte de gemeente nei de rjochter. Dy bepaalde dat der yndie te folle betelle wie en dat it bedriuw gjin rjocht mear hie op de lêste miljoenen en sels in kwart miljoen werombetelje moast oan de gemeente.

Spaansen gie yn heger berop. It bedriuw sei dat se it foar dat bedrach net ferkeapje woene. It hôf oardiele dat der al sprake wie fan steatsstipe, mar ferklearre ek de folsleine ferkeap ûnjildich.

"Tonnen aan advocatenkosten"

Foar Knook is it foarearst klear: "We verstoken hier tonnen aan advocatenkosten. Dat is gewoon zonde. Niet alleen wij, ook de gemeente. Dat is allemaal geld van de Harlingers."

"We hebben een redelijk voorstel gedaan", seit Knook. "Wij wilden echt niet het vel over der oren van de gemeente halen, maar ze wilden niet. Of dat slim is valt nog te betwijfelen. Ze moeten in ieder geval straks niet naar ons kijken als blijkt dat er veel extra kosten zijn."