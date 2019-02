Gjin treinen tusken Ljouwert en Bûtenpost yn maitiidsfakânsje

It is de twadde kear dat it spoar in skoftke ôfsletten is foar it projekt Ekstra Sneltrein Grins Ljouwert. Ek heal oktober wie in diel fan it spoar in pear dagen ticht. Doe rieden de treinen net tusken Bûtenpost en Grins.

Boppedat ride der yn de spits gjin treinen tusken Zuidhorn en Grins en de sneltreinen tusken Ljouwert en Grins ride ek net. Allinnich de stoptreinen tusken Bûtenpost en Grins ride wol.