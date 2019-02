Lêste Fryske derby foar trije ONS-klupikoanen

De Vries en Gonzales wenje yn Ljouwert en De Boer en Frits Dantuma yn de Wâlden. Se ride trije kear yn de wike mei-inoar nei Snits ta. Mar, as Dantuma bliuwt, is hy takom jier allinne. Dat fynt de âld-Cambuurspiler spitich, want: "De gesellichheid heart der wol echt by. Dat is foar my wol it belangrykste." De kommende tiid sil Dantuma oer syn takomst beslute.

Dat jildt net foar Gonzales. Dy hat de knoop in oantal wiken werom trochhakt. Hy ferruilet ONS nei dit seizoen foar de tsjinstanner fan sneon, Harkemase Boys. "Ik was toen aan een nieuwe uitdaging. Ik heb hier tien jaar met heel veel plezier gevoetbald. Ik wilde in de buurt blijven voetballen en Harkema speelt op hetzelfde niveau. Ze wilden me graag hebben, dus de keuze was vrij snel gemaakt."

De Vries en De Boer binne befreone en hawwe harren lot altyd oaninoar ferbûn. De petearen mei de klup hawwe se ek altyd tegearre dien en dat jildt ek foar de kar om nei dit seizoen op te hâlden by ONS. De Vries: "It hat lang genoch duorre. It hat in kear moai west." De Boer: "We ha yn totaal mei ús twaën fiiftjin jier nei ONS reizige. We wurde ek in slachje âlder he, Klaas wurdt wat keal en ik wat griis", laket de oanfierder fan de Snitsers.