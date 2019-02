Kroätyske klup ferlost Justin Mathieu en Cambuur fan inoar

HNK Gorica stiet op it stuit op it fiifde plak op it heechste nivo fan Kroäsië. Der wie earder ek al belangstelling fan in East-Europeeske klup, mar in oergong nei Hongarije gie doe net troch. Mathieu spile yn oardel jier 51 wedstriden foar Cambuur, wêryn't er tolve doelpunten makke.

Hy kaam benammen yn opspraak troch dissiplinêre skorsingen. Ta trije kear ta waard hy út de seleksje set.