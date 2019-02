Topsifers foar Omrop Fryslân mei rekôrtal reaksjes

Op Wrâld Radio Dei waard goed dúdlik dat radio der noch hieltyd ta docht as medium. Harkers lieten fia persoanlike ferhalen witte wêrom't sy Omrop Fryslân sa wurdearje.

Sa seit Steven Alkema (26) út Harns: "Ik hoech net te witten wat der yn Seelân bart. Dat ynteressearret my net sa. En de lanlike stjoerders pakke it gemiddelde waar fan Nederlân; de Omrop konsintrearret him op it waar fan hjir. Op dizze wize bliuw ik goed op 'e hichte."