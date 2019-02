Ljouwert ûndersiket ferlet fan Fryske taal

Ljouwert komt mei it ûndersyk nei oanlieding fan de taalnota oer it Frysk. De Ljouwerter gemeenteried joech dêrnei oan dat de rol fan it Frysk yn de gemeente better yn byld brocht wurde moat.

Sichtber Frysk

Der komt in wurkgroep mei advys oer hoe't de gemeente mei it Frysk omgiet. Dan giet it oer it gebrûk fan it Frysk yn it kontakt tusken de gemeente en de minsken, de sichtberens fan it Frysk op iepenbiere plakken en it Frysk yn maatskiplike en kulturele aktiviteiten.

De útkomsten fan it ûndersyk ûnder de ynwenners en de gemeentemeiwurkers wurde foar kommende simmer bekend. 4000 minsken yn de gemeente Ljouwert kinne in list mei fragen ferwachtsje.

Meartaligens stimulearje

It advys fan de wurkgroep wurdt yn oktober 2019 foarlein oan de ried. De gemeente wol meartaligens stimulearje.