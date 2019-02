"Moatst mar net te folle sekskontakten ha, dan hoechst dy prik tsjin limoerkanker ek net"

Dat gie de measten te fier, mar stevige útspraken wiene der by de rûs: "Wie niet wil vaccineren moeten ze opsluiten, want het is levensgevaarlijk!" En: "Wie niet vaccineert is even slim als iemand die denkt dat de aarde plat is."

Mar tsjinstanners wiene der ek: "Der bin in soad ferhalen oer bern dy't der stûpen fan krije. Kinst neigean wat foar troep dêr yn sit. En boppedat: polio, dat komt dochs eins net mear foar?"