Histoaryske ferhalen oer De Lemmer socht

Ferhalen socht

De skriuwers sykje noch hieltyd Lemsters dy't harren ferhaal kwyt wolle. It giet dan benammen om minsken dy't krekt bûten it doarp wenje as Lemsters dy't net langer yn it doarp wenje. Wa't meiwurkje wol, kin him as har oanmelde fia de Facebookpagina dy't spesjaal foar it boek oanmakke is.