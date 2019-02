40 minsken fan sosjale wurkfoarsjenning Empatec moatte fuort út Emmeloord

Wêrom moatte sy fuort?

"Omdat we er met Koopman niet uitkomen met de prijs. Deze mensen hebben een beperking, maar ze doen goed werk en dat heeft een waarde. Bij Koopman onderkennen ze dat, maar dan wil ik ook dat ze de prijs geven die de mensen waard zijn. Maar dat doen ze niet. Het is hartstikke jammer. We zijn trots op de prestaties die deze mensen leveren, maar bedrijven moeten er wel voor betalen. Ik ben bereid lager te gaan zitten, maar niet zo laag als Koopman wil. Dat kost ons gewoon te veel geld."



Wat bart der no mei dy minsken?

"We hebben wel werk voor ze bij andere bedrijven, bijvoorbeeld in Sneek, Franeker en Harlingen. We hebben die plicht mensen werk te bieden, ze hoeven zich geen zorgen te maken."



Mar guon minsken wurken al jierren lang yn Emmeloord. Wat docht dit mei se?

"Ze hebben behoefte aan structuur, maar dat kan niet tegen iedere prijs. Ze zijn hun dagelijkse routine kwijt en dat is het meest pijnlijke van alles. We gaan ze extra begeleiden."

No kamen jim der dus net út mei Koopman. Gebeurt soks faker?

"We hadden dit laatst ook met een meubelbedrijf. Een aantal stoeltjes verkochten we daar onder de kostprijs. Dan zegt de klant: die stoeltjes halen we bij jullie weg. Maar verder komt het bijna nooit voor. We hebben heel redelijke tarieven, maar je moet er gewoon voor betalen. We zijn geen dagbesteding en de medewerkers hebben gewoon een salaris. Ze doen hun uiterste best en daar mag wel iets tegenover staan."