Riemer oer plan: supporters wer by de klup belûke

It is de bedoeling dat der fjouwer "denktanken" gearstald wurde, mei elk in eigen ûnderwerp: finansjen, fuotbal, stadion en kommersje. "Dan moatte je tinke oan fragen as hoe krije wy it stadion wer fol, wat is it DNA fan de klup en hoe soargje wy derfoar dat de supporters har wer ferbûn fiele mei de klup", seit Riemer van der Velde.

"Boppedat kinne wy ús ôffreegje oft in algemien direkteur fan SC Hearrenfean noch wol in stevich salaris fertsjinje moat. Miskien moatte wy yn dizze sitewaasje sjen nei frywilligers dy't dat dwaan wolle foar in folle lytsere bydrage?"

Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek is dat mei Van der Velde iens. "Het feit dat het sportief zo slecht gaat met SC Heerenven heeft te maken met jarenlang wanbeleid. De herkenbaardheid en de warmte bij de club is totaal verdwenen."

"Luuc Eisenga zegt dat hij door de voordeur afscheid kan nemen, dat hij de club beter achterlaat als toen hij kwam", seit Verbeek. "Maar het operationeel verlies is onder hem gegroeid naar zes miljoen euro per jaar."

Gjin reaksje

Ein oktober hat 'Team Riemer' it Stichtingsbestjoer fan SC Hearrenfean foar it earst op 'e hichte brocht fan de plannen. Neidat der dêrnei ferskate petearen west ha mei alle belútsenen, hat Van der Velde net de oertsjûging dat se op deselde line sitte. "Se ha trije moannen de kâns krigen, mar der is nea bard. Dêrom stiet it no earst on hold."

Cees Roozemond

Cees Roozemond is 1 febrewaris begûn as 'gedelegeerd bestuurder' en is de ferfanger fan algemien direkteur Luuc Eisenga. Roozemond stiet iepen foar de plannen fan de klupikoanen, mar hat wol betingsten.