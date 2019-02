Under de toer is ôfsletten: "Der siet gefoel yn, it kaam echt út de minsken sels"

Gjin ferfolch

Yn it earste plak bestie Under de toer út 32 foarstellingen, mar Minnertsgea is der útstapt. It doarp en de organisaasje koene it net iens wurde oer de oanpak. Ien fan de lûkers fan it projekt wie Tamara Schoppert. Se lit witte dat Under de toer net in soartgelyk ferfolch kriget. "We sjogge ússels as 'oanjagers'. Ik hear al fan ferskate projekten dat se takom jier wer wat dwaan wolle. Se witte no wêr't se stipe freegje kinne en wat alles kostet. Ik tink dat hjir al in erfenis fan himsels ynsit."