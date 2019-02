Ried Tytsjerksteradiel jout grien ljocht foar nije Westermarsporthal

Burgum krijt foar in lytse tsien miljoen euro in nije sporthal. De ried fan Tytsjerksteradiel joech tongersdei grien ljocht foar de bou fan 'De nije Westermarsporthal'. Dy komt yn plak fan de sporthal dy't yn 2017 ôfbaarnde. De nije hal sil plak biede oan bûten- en binnensporters. sa is it plan. Wethâldster Gelbrig Hoekstra (CDA) giet der fan út dat de nije akkomodaasje Burgumers stimulearje sil om mear oan sport te dwaan. Oer it konsept fan de nije sporthal is yngeand neitocht troch in boargerinisjatyf fan Burgumers, dy't ferskate sportferienings fertsjintwurdigje.

De fuotbalferienings fan Burgum, dy't oan it fusearjen binne, hawwe de gemeente oanbean om it 'sportkafee' yn de nije sporthal te eksploitearjen. De ferienings sille de eigen kantine dêrfoar opjaan. Net eltsenien stuit te juichen by dat foarnimmen. De Keninklike Horeca is bygelyks benaud foar ûnearlike konkurrinsje foar de hoareka yn it doarp. Neffens Hoekstra is dat net nedich; "De nije kantine moat skylk oan krekt deselde betingsten foldwaan. Dat betsjut dat de boel twa oeren nei de aktiviteit ticht moat."

De bou fan de sporthal moat foar 1 oktober begjinne, want oars rint de gemeente de útkearing fan de brânfersekering mis. De ried stie dêrom tongersdei ûnder druk om in posityf beslút te nimmen. Dit ta argewaasje fan GrienLinks en de VVD, Dy partijen stimden beide tsjin it plan. De liberalen neame de ynvestearring fan 10 miljoen euro 'ûntferantwurdlik' foar in earme gemeente as Tytsjerksteradiel. Fraksjefoarsitter Dineke Wagenaar pleite dêrom foar de realisaasje fan in neffens har reëlere A-fariant, De mearderheid fan de ried folge it kolleezje en keas foar de ambisjeuse, mar ek djoerdere B-fariant.

De gong fan saken joech Wagenaar it gefoel dat kolleezje en koälysjepartijen net nei har arguminten harken: "Soms bekrûpt je wol ris it gefoel dat dit de Muppetshow is. Wat de opposysje seit docht der net ta, want de koälysje hat it al lang bekokstooft. Spitich dat it sa giet, mar sa is polityk."