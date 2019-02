Kolleezje De Fryske Marren klapt om sânwinning

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders yn De Fryske Marren is fallen. Oanlieding is it beslút oer sânwinning yn de Iselmar. Dêr wie de FNP op tsjin, wylst de oare twa koälysjepartijen, CDA en VVD, foar de sânwinning binne. De VVD hie al oankundige net fierder te wollen mei de FNP as dy tsjin de sânwinning stimme soe.