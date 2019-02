Geitehâlder oer geitestop: It liket op panykfuotbal

Yn in hiel soad provinsjes meie geitehâlders net mear útwreidzje, dus it siet wie te ferwachtsjen dat Fryslân ek ris in kear oan bar komme soe. Oanfragen fan geitehâlders dy't nei tongersdeitemoarn 9 oere yntsjinne binne by de provinsje wurde net mear yn behanneling naam. Tongersdei waard wol dúdlik sein dat fergunningen dy't al oanfrege binne en dy't binne de reguliere bepalingen falle, gjin gefaar rinne.

Klijnstra hat syn oanfraach moandeitemiddei yntsjinne, mar dochs is er der net gerêst op. "Wy witte net hoefier't ús proseduere is." Fanwege de ûnwisse situaasje hat Klijnstra der fia in bedriuw in advokaat op set.

De maatregel fan it ferbod dat fuortendaliks yngiet, is miskien wat oerdreaun, seit Klijnstra. It is noch ûndúdlik wat de útkomsten fan it RIVM-ûndersyk binne. Der soene mooglik mear longûnstekkingen foarkomme yn in straal fan 2 km om de geitehâlderijen hinne.

De provinsje wol dat bedriuwen út oare regio's net mear útwreidzje yn Fryslân. Ferline jier binne der njoggentjin bedriuwen bykaam, fan 44 nei 63. Dat argumint klinkt goed, seit Klijnstra, mar hy ken gjin geitehâlders yn syn omjouwing dy't derby kommen binne.

Klijnstra set fraachtekens by it tal. "Safolle binne der net. Wy witte se net. Wy skatte sa tusken de tweintich en tritich. Echt grutte bedriuwen tinke wy dat it tusken de tsien en fyftjin wol ophâldt."

De priis foar geitemolke sil hjirtroch yn alle gefallen stabilisearje, ferwachtet Klijnstra. "Oft er omheech giet, is noch ôfwachtsjen."