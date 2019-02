UPDATE Gjin sprake fan gizeling yn hotel, betize man oerdroegen oan soarch

Neffens in tsjûge kaam ynienen in gast fan it hotel yn panyk de strjitte opdraven. De man hie it oer in rûzje, en dat der in oare gast mei in wapen yn it hotel oanwêzich wie. De tsjûge hat dêrnei 112 belle, wêrnei't de plysje fuort yn aksje kaam.

Net allinnich de plysje mei arrestaasjeteam waard oproppen, ek in ambulânse en in traumahelikopter wiene derby.

Boargemaster Fred Veenstra fan De Fryske Marren waard troch de plysje op de hichte brocht. De omjouwing fan it hotel waard ôfset. Sawol it publyk as de parse waard op inkele hûnderten meters ôfstân hâlden.