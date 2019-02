UPDATE Arrestaasjeteam trochsiket hotel yn Dolsterhuzen

Nei in melding fan in hotelgast waard in grutte plysjemacht oproppen. In gast yn hotel Tjeukemeer soe met in sjitwapen omrinne. In oare gast soe warskôge hawwe, wêrnei't se 112 belle hawwe. It gebiet is ôfset.

Net allinnich de plysje is oanwêzich, ek it arrestaasjeteam is yn it hotel, dat oan it wetter leit. "Dat arrestaasjeteam makket him klear om it hotel binnen te fallen", seit ferslachjouwer Auke Zeldenrust. "Sa'n team mei aardich wat geweld brûke. Swier geskut dus."