Speeddate foar in baan en net foar de leafde

Soarchsintrum Leppehiem yn Akkrum is op 14 febrewaris, Falentynsdei, op syk nei minsken mei leafde foar it fak. It is in toer om genôch goed personiel te krijen foar de soarch. Dêrom hâlde se in speeddate, om minsken waarm te meitsjen foar in baan yn de âldereinsoarch.