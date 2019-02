Cambuur freed nei Roda JC: Conraad ferfangt Robertha

Fierder feroaret trainer René Hake neat oan de basisopstelling. Ek Kevin van Kippersluis, Issa Kallon, Robert van Koesveld en Jordy van Deelen binne noch altyd blessearre.

Goed gefoel

Cambuur hat nei it lykspul tsjin NEC ferline wike it goeie gefoel wer wat te pakken. Roda JC stiet fjouwer punten foar op Cambuur. It stiet yn de kompetysje allegearre tichteby inoar. Hake: "Het is een wekelijkse tombola. Wij moeten weer toe naar een goede serie, dan pak je plekken op de ranglijst. Maar het is allemaal heel onvoorspelbaar."

Roda JC ek wikselfallich

Dy wikselfallichheid jildt ek foar Roda JC. Nei in goeie searje hawwe de Limboargers de lêste twa kompetysjewedstriden ferlern. Ferline wike wie Jong Ajax mei 5-1 te sterk foar Roda JC.

Trainer Rene Hake oer dat ferlies fan Roda: "Dat zal bij hen hard aangekomen zijn. Aan de andere kant kan dat voor de wedstrijd tegen ons voor extra motivatie zorgen. We hebben gezien waar bij Roda JC voor ons de rumtes liggen. Maar alles draait om de uitvoering."