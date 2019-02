Sânwinningsbedriuw stapt mooglik nei Ried fan Steat

Nettsjinsteande dat it sânwinningsbedriuw yntusken miljoen ynvestearre hat, hat Royal Smals noch gjin yntinsje om in claim yn te tsjinjen. "Wij zijn veel meer gebaat bij toestemming om met de voorbereidende werkzaamheden door te kunnen gaan. We gaan niet liggen voordat we geslagen zijn", sa seit Allers.

Krisisoerlis

Tongersdeitemiddei hâlde de fraksjefoarsitters fan de kolleezjepartijen yn gemeente De Fryske Marren in krisisoerlis oer it fuortbestean fan de koälysje, no't de FNP definityf tsjin de sânwinning stimd hat.