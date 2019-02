Fuortendaliks stop op útwreiding geitehâlderijen yn Fryslân

It giet om in tydlike stop fan in healjier, dy't tongersdeitemoarn om 09.00 oere yngien is. De oanfragen foar útwreiding fan foar dy tiid wurde noch meinommen. De ferwachting is dat it oer in healjier omset wurdt ta in definitive stop. De stop betsjut ek dat der yn in striel fan twa kilometer om in geitehâlderij hinne, gjin nije huzen mear boud wurde meie.

Beslút

De Steaten hawwe ôfrûne moandei yn it geheim it beslút nommen, op advys fan de GGD. It beslút wie net unanym; der wiene twa stimmen tsjin. Ien fan de oanliedingen foar de tydlike stop is in rapport fan it RIVM, it Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dêryn waard konkludearre dat omwenners fan geitehâlderijen folle faker lêst hawwe fan longûntstekkingen.