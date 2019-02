Bylden fan de sniewinter fan 1979: "Der wie wol wat panyk"

Snie oant it dakrút ta, blokkearre sneldiken en gjin fretten foar de bisten. It is hjoed op de kop ôf 40 jier lyn dat de ferneamde sniewinter plakfûn. Yn koarte tiid wie it iepenbiere libben yn Fryslân folslein fersteurd en tal fan doarpen en stêden wiene dagenlang fan de bûtenwrâld ôfsluten. In winter om nea te ferjitten. Omrop Fryslân sammele de moaiste ferhalen fan harkers en sjoggers. Dizze ferhalen wurde hjoed de folsleine dei pleatst. Dus pak in waarme kop drinken en tink werom oan dy bysûndere tiid.