Ek Fryslân makket him op foar grutte klimaatmars yn Amsterdam

"Het strand is opgeruimd, maar nog lang niet schoon", sa warskôge Van Gent. "De kleine plastic balletjes, de zogenaamde granules, zijn nog volop aanwezig onder het zand en in het water en kunnen nog steeds leiden tot een ecologische ramp."

Nije wike: 'Goed Nijs'

Nije wike stiet IepenUP live hielendal yn it teken fan 'Goed Nijs' yn de media. Omropbaas Jan Slagter fan MAX giet dan ûnder oaren yn diskusje mei Rennie Rijpma fan de haadredaksje fan it Algemeen Dagblad oer de seleksjekriteria dy't redaksjes hantearje by it beoardielen fan nijsberjochten. Wêrom lykje negative en sensaasjeberjochten yn de ferskate media folle mear omtinken te krijen as posityf nijs?

Sjoernalisten Karin Sitalsing en Franka Hummels fûnen dat dit oars kin en skreaune tegearre it boek 'En dan nu het goede nieuws', dat de direkte oanlieding is foar dizze spesjale edysje fan IepenUP live. By harren leit net de fokus op fleantúchûngelokken, boskbrannen en miljeurampen. Yn tolve ferhalen gean sy just op syk nei "lytse en grutte aksjes dy't like goed in plak fertsjinje yn it sjoernaal fan acht oere".