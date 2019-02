Nederlânske fiskers poerrazend om Europeesk beslút ta ferbod pulsfiskjen

De Nederlânske fiskers binne poerrazend oer it Europeeske beslút om de pulsfiskerij te ferbieden. Neffens it Nederlânske fiskersbûn en kotterorganisaasjes EMK en VisNed hawwe ''leugens en emoties het vandaag gewonnen van de wetenschap". De finansjele skea yn de hiele sektor soe as gefolch fan it beslút oprinne oant 200 miljoen euro, sa tinke de organisaasjes.