Puigdemont yn Grins: "Steatsgrinzen binne net hillich"

De Katalaanske lieder lei út dat, as it oan him leit, in ûnôfhinklik Kataloanië 'in hiel oar lân' wurdt as it Spanje fan no. "Wy wolle gjin lyts Spanje wurde, mar in hiel oare steat, dy't folle demokratysker en griener is." De Katalaanske striid giet neffens him net allinnich Spanje, mar hiel Europa oan. "Wolle we in Europa dêr't politisy opsletten wurde foar harren opfettingen? De Katalaanske krisis is ek in Europeeske krisis."