Helte Nederlânske pulsfiskers mei noch 2,5 jier troch

Dizze útkomst fan de ûnderhannelingen oer in ferbod is foar Nederlân better as ferwachte: mar sa'n 42 skippen reitsje har fergunning noch dit jier kwyt. Foar dy fiskers sil it dreech wurde te konkurrearjen mei de fiskers dy't de fergunning al hâlde meie. It beslút yn Brussel folget nei in wike fan spanning foar de fiskers. Yn it beslút is dus ek meinommen dat in totaalferbod weromdraait wurde kin at út nij wittenskiplik ûndersyk bliken docht dat de metoade net skealik is foar de natuer.