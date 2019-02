Sander Arends útskeakele yn Rotterdam

Noch mear Friezen yn Ahoy

Sander Arends is net de iennichste Fries dy't oanwêzich is op it toernoai yn Rotterdam. Lykas ferline jier is ek de 14-jierrige Joyce Sikma fan Feanwâlden de hiele wike yn it grutte Ahoy te finen. Sy mei by de grutste wedstriden mei de baan op as ballefamke.

Dêrmei is sy ien fan de 50 ballefamkes en jonkjes dy't nei spesjale seleksjedagen útkeazen is. En sa stiet se de hiele wike op deselde baan as wrâldferneamde tennissers lykas Kei Nishikori, Stefanos Tsitsipas, Jo-Wilfried Tsonga en Robin Haase. Joyce moat de spilers de ballen oanjaan, en somtiden ek in handoek.