LIVEBLOG: Politike spanning yn De Fryske Marren om sânwinning

De riedsgearkomste begjint wat letter. "It petear' mei ynsprekkers út de gemeente is noch dwaande. Der is gjin frij plak mear yn de seal. Elkenien wachtet op de diskusje oer de sânwinning. Folget it CDA koälysjepartner VVD om it kolleezje falle te litten no't de FNP 'nee' sizze sil tsjin sânwinning yn de Iselmar.