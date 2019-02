It Studium Generale oer 'In ûnôfhinklik Kataloanië' woansdeitejûn mei de Katalaanske presidint-yn-ballingskip Carles Puigdemont as sprekker is stiif útferkocht. De Ryksuniversiteit Grins organisearret it en Friezen Goffe Jensma en Arjen Dijkstra binne derby belutsen. Spaanske media hawwe in soad belangstelling foar it evenemint, dat plakfynt op in foar Spanje spannende dei.