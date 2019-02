Bliuwt it kolleezje yn De Fryske Marren jûn oerein?

Wat binne de plannen?

It bedriuw Royal Smals út Cuijk wol in sânwinfabryk foar de kust fan Aldemardum sette. Mei dat fabryk wolle se tritich jier lang twa miljoen kúb sân winne foar de oanlis fan bygelyks diken.

It sân yn de Nederlânske rivieren is hast op. Doe hat Smals sein: 'De Iselmar soe foar ús in moai gebiet wêze om sân te winnen.' Al yn 2007 wiene de earste petearen yn doe noch de gemeente Gaasterlân-Sleat en yn 2011 waard der in akkoart sletten.

De bedoeling is dat der sa'n fiif kilometer út de kust by Aldemardum sân wûn wurdt. It wichtichste tsjinargumint fan de measte tsjinstanners is dat se benaud binne foar fersmoarging. Dat kin lûdsoerlêst wêze, ljochtfersmoarging, mar se binne ek benaud foar de negative gefolgen foar de rekreaasje.