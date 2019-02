Eutanasy yn Fryslân: wat is oerbleaun fan de pioniers yn de jierren 70?

"Ik wol kieze hoe't ik gean"

Andries de Blaauw wit al 40 jier dat hy eutanasy krije wol as it momint dêr is. Hy hat him ynspirearje litten troch de saak fan Truus en Andries Postma. "Ik wol kieze kinne hoe't ik gean. Ik fyn dat minsken it rjocht ha moatte om oer it eigen libben te beslissen en net fan in oar ôfhinklik wêze", fertelt er.

De Blaauw hat twa ferklearringen: ien algemiene, mar ek ien foar it momint dat hy demintearjend reitsje soe. Op it momint dat ien demint wurdt, is it nammentlik ekstra dreech om eutanasy te krijen. Dat komt omdat alle minsken mei it folle ferstân de kar meitsje moatte foar eutanasy.

"Der is in kâns dat as ik demintearjende bin, dat ik dan net eutanasy krije kin. Dêrom bin ik ek lid fan 'Coöperatie Laatste Wil'." Dizze koöperaasje kaam septimber 2017 yn it nijs omt se foar harren leden in middel hienen sadat se sels harren libben einigje kinne. Der ûntstie in diskusje en it Iepenbier Ministearje sei dat it oanbieden hjirfan strafber is. Spitich, fynt Andries. "Mar ik tink dat de koöperaasje noch wol mei in oare oplossing komme sil."