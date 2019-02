Wrâld Radio Dei: Nina en Grietje Paula: "Wy binne tige wiis mei Harm!"

Foar Nina (40) en Grietje Paula (37) út Drylts wie Omrop Fryslân leafde op it earste hearren. Se harkje kwealik in jier nei de Omrop, mar binne miskien wol de meast trouwe harkers fan allegear. Dy leafde foar de Omrop diele de suskes mei harren maten Maaike en Renske. Mei syn fjouweren bestoke sy de Omrop-dj's en presintatoaren geregeld mei appkes. Se litte it witte as se harkje, mar melde harren ek kreas ôf oft de radio efkes út moat.

Grietje Paula: "Dan witte se yn de studio dat we efkes net reagearje, no?" De folumeknop giet écht flink omheech as de Bounty Hunters foarby komme. De band fan sjonger Johannes Rypma is sels de reden dat de froulju de Omrop derfoar set ha. As it ferske 'Maten' faker draaid waard by de Omrop, soene de manlju it live ek faker spylje. En sa barde it dat Nina, Grietje Paula, Maaike en Renske de radio op 92.2 FM setten en nea wer fan kanaal wikselen.

Wêr stiet jim radio, froulju?

Nina: "Hjir yn ús winkel yn Snits: Jees Fun Living. Dy moat takom wike spitigernôch ticht (tongersdei 31 jannewaris, red.), mar wy nimme it der noch moai efkes fan. In radio ha wy net echt. Wy ha sa'n bluetooth-speaker, mar op ien of oare wize docht dy it net sa goed, dus no harkje wy fia de stream op 'e telefoan. Dy klapt der sa no en dan út, dus dat is wol efkes ferfelend, mar hee, dan rinne wy efkes nei de telefoan en sette wy him wer oan. Lytse muoite!"

Hoe is jim leafde foar de Omrop begûn?

Grietje Paula: "Dat wie ferline jier, nei in optreden fan de Bounty Hunters yn de feesttinte fan Parregea. Wy wiene der mei ús fjouweren en foelen wol wat op, want wy stiene dêr tusken allegear Parregeasters. Mar de Bounty Hunters wiene der, dus wy wiene der ek. En se spilen Maten net! Dat fûnen wy stom. Dus wy nei Hille (gitarist fan de Bounty Hunters, red.): 'wêrom draaie jim Maten net?' 'Wy moatte noch efkes oefenje en it moat noch wat mear bekend wurde', antwurde Hille. Hoe dogge wy dat, wie fansels fuort ús fraach. 'Dan moat it draaid wurde op Omrop Fryslân.' Oh, tochten wy, dan moatte wy lústerje nei Omrop Fryslân en Maten oanfreegje. Dus wy fuort de oare deis de Omrop derfoar en neat oars dwaan as de Bounty Hunters mei Maten oanfreegje. En sa barde it dat wy no alle dagen, salang as wy kinne, nei de Omrop lústerje."

En wat bart der mei jim, as Maten foarby komt?

Grietje Paula: "Folume oan, meisjonge, meidûnsje, meiswinge, meispringe, mei gekjeije, en appe! Hiel fluch appe tuskentroch: nei de Omrop, nei de mateploech en nei heit en mem, sadat dy de radio ek wat hurder sette." Nina: "En we wurde der gewoan bliid fan. Mar echt! As it ferske derfoar is, dan wurde wy dêr bliid fan."